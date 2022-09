Project Gray: mondi alieni e nativi americani nel nuovo action open world

Lo sviluppatore sudcoreano In-D pubblica il primo, spettacolare video gameplay di Project Gray, un action free roaming incentrato sulle gesta di un "pellerossa alieno" chiamato a difendere la sua tribù dalla minaccia rappresenta da un'avanzatissima civiltà proveniente dalle stelle.

Il particolare canovaccio narrativo steso da In-D per tratteggiare l'esperienza ludica di Project Gray verte attorno alla figura di Galoso, l'abitante di un lontano pianeta alieno (Asirma) popolato da umanoidi ad uno stadio tecnologico e con una cultura rapportabili a quelli dei nativi americani.

Il primo trailer di Project Gray ci mostra l'incontro tra Galoso e un UFO mandato in avanscoperta dalla razza aliena intenzionata a invadere questo mondo ricco di risorse da depredare. Nei sedici minuti abbondanti di scene di gameplay proposteci da In-D possiamo immergerci nelle atmosfere di questo action open world e familiarizzare con un sistema di combattimento che, all'apparenza, risulta essere davvero fluido e ricco di tecniche da padroneggiare.

Lo sviluppatore sudcoreano non fornisce ulteriori dettagli sul motore grafico adottato per dare forma a questa sua esperienza sci-fi, anche se tutto ci porta a credere che stia utilizzando Unreal Engine 5. L'uscita di Project Gray dovrebbe avvenire nel 2023 su PC. Date un'occhiata al filmato ingame che trovate in cima alla notizia e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo action open world, ma prima vi consigliamo di leggere questo nostro approfondimento sulle tech demo più belle su Unreal Engine 5.