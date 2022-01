Project Haven: i mercenari dello strategico in stile XCOM combattono in video

Le fucine portoghesi di Code Three Fifty One sfornano un nuovo video di Project Haven, l'ambizioso strategico a turni a cui stanno lavorando da più di sei anni traendo ispirazione dall'esperienza tattica e cooperativa dell'iconica serie di XCOM.

Project Haven catapulta gli appassionati del genere in una dimensione distopica dominata dal caos. Il canovaccio narrativo steso dalla software house lusitana vede gli utenti al centro delle pericolose attività da svolgere nei panni degli Steel Dragons, dei mercenari chiamati a difendere i cittadini dell'ultima metropoli scampata alla dissoluzione degli Stati e delle strutture sovranazionali.

Il perno attorno al quale verterà il progetto di Code 351 sarà rappresentato dalla Campagna principale e dalle sue 45 e più missioni, con tantissimi potenziamenti da acquisire e delle delicate decisioni da prendere per evitare che Haven City cada vittima delle bande di criminali, ponendo definitivamente fine alla civiltà.

Per quanto concerne il gameplay e i contenuti, Project Haven integra un accurato modello fisico che simula il comportamento e la balistica dei proiettili sparati, il supporto alla cooperativa online fino a un massimo di quattro utenti per lobby e un complesso motore a generazione procedurale per la creazione delle mappe della Campagna, le arene della modalità Schermaglia PvP e le ambientazioni delle sfide PvE. Il lancio di Project Haven è previsto nel 2022 in esclusiva su PC: fateci sapere con un commento che cosa ne pensate al riguardo, non prima però di aver ammirato l'ultimo video gameplay e le immagini in galleria.

Ai fan del genere, e in special modo della serie di XCOM, ricordiamo infine che il prossimo progetto di Firaxis, Marvel's Midnight Suns, è stato rinviato alla seconda metà del 2022.