Project Hornet: in video l'FPS open world degli ex sviluppatori di Bioshock e CP2077

Nel corso delle ultime ore, l'attenzione degli appassionati di sparatutto in soggettiva è stata calamitata da Project Hornet, uno shooter in prima persona al quale stanno lavorando numerosi veterani dell'industria videoludica.

Ad occuparsi dello sviluppo è infatti Antistatic Studio, nel quale lavorano persone che nel curriculum hanno titoli del calibro di Cyberpunk 2077, Bioshock e Conan Exiles. Ma non è solo la software house che c'è dietro a rendere Project Hornet interessante: si tratta infatti di un FPS che attira subito l'attenzione a causa del suo stile found footage. Il gioco è uno sparatutto in soggettiva PvE in cui è possibile giocare in cooperativa con altri utenti. Il titolo viene descritto come un open world in cui gli utenti possono dedicarsi ad attività procedurali che coinvolgono eventi dinamici, incontri con le fazioni e scontri con creature sovrannaturali. Per quello che riguarda il setting, si tratterebbe di un'avventura ambientata in un'Europa post-nucleare.

Prima di lasciarvi ad un filmato di gameplay, vi ricordiamo che un altro titolo simile tra quelli in arrivo è Unrecord, l'FPS in Unreal Engine 5 che ha fatto impazzire tutto il mondo per via del suo comparto grafico molto realistico.