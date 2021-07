Project HP: primo trailer per l'action multiplayer ispirato a For Honor

Sul canale YouTube ufficiale di Nexon Korea è appena apparso il trailer d'annuncio di Project HP, un particolare titolo action interamente basato sulle modalità PvP e ispirato a For Honor e a Chivalry Medieval Warfare.

Il filmato in questione mostra una serie di sequenze in game che permettono di scoprire in maniera piuttosto dettagliata la struttura di gioco, che unisce alla caoticità dell'azione di un Chivalry il combat system di For Honor, visto che gli attacchi e le parate possono essere direzionate proprio come nel titolo Ubisoft. A differenza dei due titoli di riferimento, il gioco è ambientato in un universo fantasy in cui sono presenti anche maghi in grado di lanciare potenti incantesimi e cavalieri che possono trasformarsi nel bel mezzo delle battaglie e aumentare così il loro potere d'attacco. Nelle fasi finali del video possiamo anche apprezzare la presenza di combattimenti a cavallo.

Al momento non si hanno molte altre info sul gioco, che dovrebbe entrare a breve in fase di test esclusivamente in territorio coreano. Pare inoltre che il titolo sia solo provvisorio e non vi sono conferme circa le piattaforme di riferimento (probabilmente solo PC).

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che tra i vari titoli in sviluppo in oriente troviamo anche Project Relic, gioco che strizza l'occhio a Dark Souls e Bloodborne.