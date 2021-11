Project Iron: annunciato il nuovo action RPG dark degli autori di Metroid Dread

MercurySteam, studio di sviluppo spagnolo responsabile di Castlevania Lords of Shadow e della recente esclusiva per Nintendo Switch Metroid Dread, ha annunciato di essere al lavoro su un nuovo gioco, attualmente identificato con il nome in codice Project Iron.

Project Iron è un'IP multipiattaforma nuova di zecca, co-posseduta da MercurySteam e da Digital Bros., per la quale è stato stanziato un budget di 27 milioni di euro. A pubblicarla sarà 505 Games, una delle realtà facenti parte della famiglia di Digital Bros. Per quanto riguarda il gioco in sé, è ancora troppo presto per vederlo in azione, ma MercurySteam ha descritto la sua nuova fatica come un action RPG ambientato in un mondo fantasy dalle tinte dark.

"Siamo emozionati all'idea di lavorare con il team di MercurySteam, uno studio navigato che nel corso egli anni ha creato numerose e fenomenali IP - inclusa la recente hit Metroid Dread in partnership con Nintendo", hanno dichiarato Raffi e Rami Galante, i due CEO di Digital Bros. "Con la visione creativa e il talento di MercurySteam, e l'estensiva esperienza di 505 Games, i giocatori possono aspettarsi un videogioco di alta qualità, accattivante e coinvolgente".

Nell'attesa, se non lo avete ancora fatto, potete farvi un'idea delle capacità di MercurySteam leggendo la recensione di Metroid Dread per Nintendo Switch, il lavoro più recente dello studio di Madrid.