Project Judge: la presentazione integrale del nuovo gioco di Toshihiro Nagoshi

Il canale YouTube PlayStation Japan ha pubblicato il video integrale (51 minuti) della presentazione completa di Judge Eyes (titolo provvisorio), nuovo gioco degli autori di Yakuza annunciato ieri durante il PlayStation LineUp Tour 2018.

L'evento ha visto la partecipazione di Takuya Kimura, Shosuke Tanihara, Kenichi Takito, Akira Nakao, della rock band giapponese Alexandros e del producer Toshihiro Nagoshi. Nel video il papà di Yakuza (insieme all'aiuto del suo staff) svela nel dettaglio il suo nuovo progetto, un action adventure in terza persona basato su crimini e misteri.

Project Judge (titolo di lavorazione per l'Occidente) uscirà il 13 dicembre in Giappone in esclusiva su PlayStation 4, SEGA ha confermato che il gioco arriverà anche in Europa e Nord America nel 2019. La demo di Judge Eyes è ora disponibile sul PlayStation Store giapponese, i partecipanti al Tokyo Game Show (in programma dal 20 al 23 settembre) potranno provare il gioco presso lo stand SEGA.