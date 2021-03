Project Kato, tra ninja e cyberpunk: tutti i dettagli sull'open world in video!

Sono sempre più numerose le software house indipendenti pronte ad affacciarsi al mercato videoludico facendosi portatrici di progetti decisamente ambiziosi.

Un esempio tra tanti è sotto gli occhi di tutti: l'attesissimo Kena: Bridge of Spirits in arrivo in estate su PS4 e PS5 è infatti l'opera prima di Ember Lab studio, team con esperienze pregresse nel solo campo pubblicitario e dell'animazione. A non essere in carenza di grandi obiettivi è sicuramente anche il team di ImagineDreams. Composto da solamente 9 sviluppatori, quest'ultimo punta infatti a dare vita ad un intrigante open world dalle atmosfere cyberpunk, al momento noto come "Project Kato".

L'aspirazione della piccola software house è quella di plasmare un Action RPG dinamico, il cui protagonista altri non è che una sorta di ninja robot destinato a ribellarsi all'autorità di una metropoli a tinte al neon. Un errore di sistema lo spingerà infatti a tentare di rivoluzionare un futuro distopico in cui le macchine hanno sottomesso il genere umano. Al momento, Project Kato è ancora lontano dall'esordio su PC, con lo stato dei lavori di sviluppo ancora in fase embrionale. Non manca ad ogni modo il desiderio di tenere d'occhio il progetto: per questa ragione la Redazione di Everyeye ha raccolto in video tutte le informazioni al momento disponibili. Come sempre, trovate il filmato direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye: buona visione!