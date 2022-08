Project Lava: Crash Bandicoot & co. protagonisti di un brawler free-to-play?

Dopo Crash Bandicoot 4: It's About Time, il marsupiale arancione e i suoi amici (e nemici) potrebbero tornare in un nuovo gioco. È il rumor lanciato da Jez Corden, nota personalità vicina al mondo Microsoft, nel corso dell'ultima puntata di Xbox Era.

Chiacchierando con Rand al Thor durante il podcast, Corden ha rivelato l'esistenza di un certo Project Lava, un nuovo gioco in sviluppo presso uno studio di Activision non meglio specificato. Si tratterebbe, nello specifico, di un "action platform multiplayer brawler". Presumibilmente destinato ad essere distribuito in formato free-to-play, avrebbe per protagonisti i personaggi del variopinto cast dei giochi di Crash Bandicoot.

Activision non ha mai confermato ufficialmente il progetto, tuttavia Jez afferma di averlo visto in movimento, mentre Rand al Thor giura di essersi imbattuto in una serie di screenshot. Potete ascoltarli mentre ne parlano nel video allegato in calce a questa notizia. Ciò che è certo, è che il franchise di Crash Bandicoot e i suoi personaggi hanno tutte le carte in regola per animare un progetto del genere ed, eventualmente, dare del filo da torcere al brawler che sta impazzando in questo periodo, Multiversus.

In attesa di informazioni ufficiale, siamo curiosi di conoscere la vostra opinione: giochereste ad un brawler con il cast di Crash Bandicoot? A proposito, lo sapete che Toys for Bob, studio responsabile di It's About Time, si è messo al lavoro su un nuovo gioco?