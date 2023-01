Project Leonardo: il controller PS5 sarà compatibile con PC e Xbox? La risposta di Sony

A distanza di qualche giorno dall'annuncio al CES 2023 del primo controller accessibile PlayStation, ovvero Project Leonardo, Sony ha chiarito alcuni dubbi dei fan. Più nello specifico, il colosso nipponico ha parlato delle piattaforme con le quali la nuova periferica sarà compatibile.

La redazione di GameDeveloper (noto portale conosciuto fino a qualche tempo fa con il nome Gamasutra) ha infatti contattato Sony per qualche delucidazione in merito alla compatibilità di Project Leonardo con il PC, le console di vecchia generazione PlayStation e persino Xbox. La risposta dell'azienda è stata netta: il nuovo controller pensato per abbattere le barriere è stato creato appositamente per PlayStation 5 e, almeno per il momento, non sarà compatibile con altri dispositivi. Questo significa che nemmeno i giocatori PC potranno usufruire dell'hardware in questione, sebbene non sia da escludere che gli utenti riescano a trovare qualche sistema per aggirare questa limitazione e renderlo compatibile nel giro di qualche giorno.

In attesa di scoprire maggiori dettagli sulla periferica, vi ricordiamo che Project Leonardo dovrebbe fare per Sony ciò che il controller adattivo di Microsoft fa per Xbox One e Series X|S.