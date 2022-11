Project LLL: in guerra contro robot e alieni nel frenetico shooter MMO in Unreal Engine 5

Ancora una volta gli sviluppatori orientali ci fanno sognare con un progetto in Unreal Engine 5 che sembra essere tutt'altro che vicino al completamento. Stiamo parlando di Project LLL, l'ultima fatica di NCSoft.

L'azienda nota al grande pubblico per aver dato i natali a Guild Wars e Lineage ha infatti annunciato di essere al lavoro su uno sparatutto in terza persona ambientato in un open world e caratterizzato da alcune meccaniche tipiche degli MMO. Il lungo filmato di gameplay pubblicato in concomitanza con il reveal permette di farsi un'idea ben precisa su quali saranno le situazioni da affrontare nel gioco. All'interno di un'ambientazione futuristica, il nostro protagonista dovrà insinuarsi nei meandri di avamposti controllati da una misteriosa minaccia aliena.



Pur non essendo un prodotto dall'animo spiccatamente stealth, pare che vi sia una certa libertà di approccio alle situazioni, con la possibilità di tendere agguati al nemico e decidere se e quando far notare la nostra presenza. Una volta scoppiato il caos, tutto funziona in modo simile a quanto visto in titoli come The Division ad eccezione per le coperture, con il personaggio controllato dal giocatore che dispone di un ampio arsenale composto da fucili d'assalto, shotgun e altre amenità con le quali fare a pezzi sia i 'soldati semplici' che i guerrieri che indossano grosse corazze somiglianti all'armatura atomica di Fallout.

Pur con qualche incertezza nel framerate, il gameplay esplode al termine di quello che sembra essere un dungeon: una volta all'aperto, il nostro protagonista si aggrega ad altri giocatori in una sorta di guerra di trincea su piccola scala, la quale coinvolge da entrambe le parti un cospicuo numero di elementi e fa il suo effetto dal punto di vista scenico. In tale contesto vediamo in azione anche le abilità attive del soldato, il quale oltre a far fuoco con i fucili ha a disposizione alcuni assi nella manica, come il dispositivo che marca i bersagli a vista e poi li bombarda con una raffica di micromissili. Poco più avanti vediamo un alleato evocare un piccolo tornado che solleva i nemici protetti da uno scudo a mezz'aria, così che tutta la squadra possa concentrare il fuoco su di essi ed eliminarli.

A chiudere in bellezza è lo scontro con un enorme mech, probabilmente un world boss. Mentre tutti si accaniscono sul gargantuesco robot, il protagonista attende che entri in una fase di vulnerabilità per balzargli sopra e manometterne i sistemi: a questo punto scaraventa in aria il pilota e prende il suo posto, affrontando il resto della missione all'interno dell'esoscheletro con visuale in prima persona. Sarà da chiarire quanto di queste situazioni sia scriptato, ma la speranza è che gli sviluppatori stiano cercando di implementare un gran numero di situazioni diverse che possano inframezzare le fasi di shooting più classiche, come la boss fight con la peculiare creatura formata da braccia che si vede in chiusura del filmato.

Ma quando potremo mettere le mani su tutto questo? Purtroppo la risposta non vi farà felici, dal momento che Project LLL non arriverà prima del 2024 e non si conoscono le piattaforme di riferimento, fra le quali ci sarà senza ombra di dubbio il PC. Nel frattempo potete ingannare l'attesa leggendo la nostra anteprima di The First Descendant, un titolo molto simile nell'impostazione ma con un setting completamente diverso e in arrivo tra qualche mese su PC e console.