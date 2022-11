Project LLL è un nuovo MMO shooter open world in Unreal Engine 5, esce nel 2024

NCSoft ha annunciato Project LLL, uno sparatutto in terza persona open world con elementi MMO in sviluppo per console non meglio specificate e PC, in uscita nel corso del 2024.

Gli sviluppatori fanno sapere di voler creare qualcosa di nuovo rispetto ai soliti looter shooter o battle royale, il team sta lavorando per fare in modo che questa IP originale integri elementi sparatutto, MMO e Open World, sono allo studio diversi modi di giocare e in generale si punterà molto sugli aspetti citati e sull'esplorazione, con una mappa che avrà una dimensione stimata di oltre 30 km quadrati.

Project LLL (il titolo è ovviamente provvisorio) è un gioco Sci-Fi ambientato in un mondo distrutto, ci troveremo a visitare varie epoche storiche tra passato e futuro. Gli autori citano come fonti di ispirazione Dune ed lavori di Philip K. Dick, Fondazione di Isaac Asimov, Blade Runner, Total Recall (Atto di Forza) e The Man in the High Castle.

NCSoft ha pubblicato anche un primo teaser trailer con brevi sequenze di gameplay, Project LLL è sviluppato in Unreal Engine 5, il lancio è previsto nel corso del 2024 su PC e console, le piattaforme di riferimento non sono state rese note, ne sapremo probabilmente di più nel corso del prossimo anno.