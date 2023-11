Project LLL: tanta azione nel trailer dello shooter MMO open-world di NCSOFT

Dopo circa un anno dall'annuncio di Project LLL, NCSOFT ha rilasciato un nuovo trailer per il suo prossimo shooter multiplayer online in terza persona per console e PC.

Project LLL si ripromette di catapultare i giocatori in epiche battaglie all'interno di un ambiente vasto e dinamico, offrendo una certa libertà di movimento.

"Potete immergervi nel mondo aperto, brandendo una vasta gamma di armi e combinazioni di abilità. Questa è la caratteristica unica di Project LLL, che offre ai giocatori un'esperienza di gioco shooter senza precedenti", ha dichiarato Seeder Jaehyun Bae di NCSOFT.

Project LLL è un ambizioso sparatutto MMO open-world che mira a fondere la struttura di un MMO con le regole di uno sparatutto in terza persona. Il gioco ha un'ambientazione futuristica e rientra in un sottogenere di storia alternativa. È ambientato in un mondo in cui la storia è progredita diversamente a causa di un particolare evento avvenuto nel passato.

Il gameplay vuole enfatizzare le caratteristiche tipiche di uno sparatutto, come l'utilizzo del terreno e degli oggetti in un ambiente 3D per affrontare varie situazioni, e offrirà missioni sia PvE che PvP. La data di release non è prevista prima del 2024 su PC e console.

Gli sviluppatori stanno anche lavorando su metodi di creazione di contenuti procedurali che reagiscano adeguatamente alle situazioni in cui si trovano i giocatori, ma al momento non ci sono ancora troppi dettagli. Per ulteriori contenuti, vi rimandiamo alla nostra video-anteprima di Project LLL.