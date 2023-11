Project M: il nuovo enigmatico trailer dell'action adventure game in Unreal Engine 5

A distanza di qualche mese dall'ultimo video alla GDC 2023, NCSOFT ha rilasciato un nuovo trailer di G-Star 2023 per Project M, il suo prossimo gioco di azione e avventura per console e PC.

L'ambizioso progetto ambizioso dello sviluppatore di giochi sudcoreano è sviluppato utilizzando Unreal Engine 5 ed è un gioco narrativo e interattivo modellato sulle scelte del giocatore. Con la tecnologia interna di NCSoft come la scansione 3D, la motion capture e gli effetti visivi, il gioco punta a una grafica fotorealistica.

Project M è spesso pubblicizzato come un film interattivo, simile ai giochi realizzati da Quantic Dream come Heavy Rain e Detroit: Become Human, o Until Dawn di Supermassive. Come vi raccontiamo anche nella nostra anteprima di Project M, il thriller interattivo colpisce per la sua grafica e il suo livello tecnico.

Una data di release per il progetto non è ancora stata comunicata. Nell'ultimo trailer, molto enigmatico, ci troviamo in un parco divertimenti dalla lugubre atmosfera. Si sussegue una colluttazione e, nel giro di qualche attimo, tutto cambia.

Ulteriori informazioni sui progressi del Project M saranno condivise durante l'evento in lingua coreana "Upcoming Project Interview", previsto per il 17 novembre alle 13:30 KST (5.30 del mattino in Italia), che sarà possibile seguire tramite il canale YouTube di NCSOFT.