Project M si presenta in Unreal Engine 5: grafica ultrarealistica per l'avventura coreana

Da non confondere con l'omonimo e brutale Action RPG di HOUND13 di cui vi abbiamo parlato in una recente anteprima dedicata a Project M, il Project M firmato da NCSOFT è stato annunciato nella giornata di oggi, martedì 7 giugno 2022.

Il team di sviluppo sudcoreano ha presentato il progetto con il suggestivo trailer che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Il filmato svela un'avventura narrativa interattiva dall'impianto tradizionale, su modello di titoli contemporanei quali Detroit: Become Human. In Project M, in particolare, i giocatori svestiranno i panni di un uomo che si ritrova al centro di una tragica vicenda. In seguito all'assassinio della moglie, il protagonista di Project M decide infatti di inseguire il suo desiderio di vendetta, in un percorso che non pare escludere risvolti sovrannaturali. In questo quadro, ogni scelta compiuta dal giocatore contribuirà a plasmare la storia e il finale di Project M.



Nel presentare il progetto, NCSOFT ha confermato che il trailer di annuncio include materiale effettivamente tratto dal gioco, che presenterà dunque una qualità tecnica paragonabile a quanto visto nel filmato. Ad animare Project M, troviamo l'Unreal Engine 5, con il motore grafico supportato da sessioni di motion capture realizzate con tecnologie all'avanguardia. Questo primo assaggio dell'avventura interattiva pare sicuramente intrigante, e non può non stuzzicare la curiosità degli appassionati del genere.



In attesa di ulteriori informazioni e dei primi giochi in Unreal Engine 5, segnaliamo che Project M esordirà su console. NCSOFT non ha ancora confermato l'identità di queste ultime, ma appare probabile un esordio limitato a PlayStation 5 e Xbox Series X|S.