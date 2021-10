Project M: alla scoperta di un nuovo brutale action RPG proveniente dalla Corea

Andiamo alla scoperta di Project M, nuovo e violento action RPG in via di sviluppo presso lo studio coreano HOUND13, il cui prototipo è stato svelato al mondo in occasione dell'Unreal Summit Online 2021.

C'è fermento in Corea del Sud: il frenetico mondo dello sviluppo coreano, noto per essere terreno fertile per MMORPG di successo come Black Desert, ha cominciato a dedicarsi anche ad altri generi. Dopo l'ambizioso Pokémon-like in salsa open world DokeV e l'action RPG ispirato a Nier Automata intitolato Project EVE, dall'Estremo Oriente giunge anche questo Project M, un nuovo brutale gioco di ruolo d'azione in salsa dark fantasy.

Al momento il progetto sembra essere una grossa incognita: annunciato per PC e console non meglio specificate, è ancora privo di una finestra di lancio. Essendo un prototipo, inoltre, potrebbe cambiare enormemente da qui alla pubblicazione vera e propria. Il primo gameplay trailer di Project M ha tuttavia messo in evidenza numerosi spunti interessanti e ci ha permesso di effettuare diverse considerazioni sulle meccaniche di gioco e il comparto grafico. Se volete saperne di più, godetevi la Video Anteprima che abbiamo allegato in cima a questa notizia e poi passate a dare una lettura all'anteprima di Project M curata dal nostro Antonello "Kirito" Bello.