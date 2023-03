Project M su Unreal Engine 5: il thriller coreano mostra i muscoli alla GDC

Nel corso della GDC 2023 che ha fatto da sfondo alla nuova tech demo di Hellblade 2 su Unreal Engine 5, gli sviluppatori sudcoreani di NCSOFT hanno pubblicato un nuovo video di Project M, l'avventura thrilling ultrarealistica basata anch'essa sull'ultima versione del motore grafico di Epic.

La software house asiatica coglie quindi l'opportunità offertagli dalla kermesse videoludica di San Francisco per reimmergerci nelle atmosfere di questa esperienza interattiva sul modello di Detroit Become Human e delle avventure narrative similari.

Il protagonista del thriller di NCSOFT è un uomo in cerca di vendetta che si metterà sulle tracce dell'assassino di sua moglie: sulla falsariga delle avventure di Quantic Dream, anche in Project M le azioni compiute dai giocatori concorreranno a erigere l'impalcatura narrativa e contribuiranno a plasmarne la storia, determinando il destino dei singoli protagonisti e il corso degli eventi.

L'ultimo video confezionato dagli autori sudcoreani ci permette di apprezzare il lavoro portato avanti dai designer di NCing per dare forma al comparto grafico di Project M servendosi dei potenti strumenti di sviluppo integrati nell'editor di Unreal Engine 5. NCSOFT si ripromette di condividere maggiori dettagli su questa avventura interattiva il 20 aprile, nel corso di un apposito evento organizzato dall'azienda asiatica per svelare nuove informazioni su Project M. Nel frattempo, vi lasciamo in compagnia del nuovo video e del nostro speciale su Project M, il thriller ispirato ai giochi di Quantic Dream.