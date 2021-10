Project M, video gameplay: un Action RPG dark fantasy in Unreal Engine

Sono sempre più numerosi i progetti videoludici che dalla Corea del Sud si guadagnano l'attenzione della community internazionale. Dalla spettacolare grafica di Project Magnum all'universo MMO di Project BBQ, ora anche un intrigante Action RPG si unisce al gruppo.

Stiamo parlando dell'ultima creazione di Hound 13, team di sviluppo che ha dato vita ad Hundred Souls. Dopo i trascorsi su mobile, la software house ha infatti deciso di sfruttare la malleabilità dell'Unreal Engine per dar vita ad un Action RPG dalle atmosfere dark fantasy per PC e console. Attualmente identificato come "Project M", il gioco è privo di un titolo definitivo.

Annunciato da Hound 13 nel corso dell'estate, la produzione si è ora mostrato in un primo video gameplay. Quest'ultimo è stato presentato dal team sudcoreano come un prototipo, dunque non rappresentativo della qualità finale del misterioso Project M. Con protagonista un cavaliere in nera armatura, equipaggiato di molteplici lame, l'Action RPG vede quest'ultimo fronteggiare un colossale e inquietante avversario dalle fattezze demoniache. Tra un fendente e una schivata, il breve video, che trovate in apertura a questa news, offre un piccolo assaggio del sistema di combattimento che dovrebbe caratterizzare Project M.



Privo di una finestra di lancio, il titolo dark fantasy dovrebbe approdare sia su PC sia su console. Che cosa ve ne pare di questo nuovo Action RPG di Hound 13: vorreste saperne di più?