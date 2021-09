Project Magnum in azione: lo shooter sci-fi coreano sorprende nel nuovo trailer

Sono sempre più numerose le produzioni videoludiche che dalla Corea del Sud riescono a catturare l'interesse di una platea internazionale di giocatori appassionati.

Tra MMO, giochi di ruolo e frenetici Action, di recente ha conquistato il centro del palcoscenico anche il nuovo looter shooter Project Magnum. Con ancora un titolo provvisorio, la nuova creazione del team di Nexon Corea mira a farsi strada su PC e console, con l'ultimo trailer che conferma il futuro esordio del titolo anche su PlayStation 4 e PlayStation 5.



Disponibile in apertura a questa news, il filmato introduce le inquietanti creature e i mondi alieni che faranno da sfondo a questo nuovo looter shooter. Arricchito da innesti RPG, Project Magnum promette frenetici combattimenti con visuale in terza persona, per un immaginario di stampo fantascientifico. Non mancano all'appello scontri con colossali boss, da affrontare nel quadro di modalità PvE, all'interno di un mondo ostile, da affrontare affidandosi ad una variegata selezione di armi, equipaggiamenti e abilità speciali.

Per approfondire quelle che saranno le caratteristiche della produzione, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile una ricca anteprima di Project Magnum, a cura del nostro Giovanni Panzano. Al momento, il team di Nexus Corea non ha ancora condiviso dettagli in merito alla finestra di lancio prevista per il looter shooter.