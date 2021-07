Project Magnum: un nuovo Looter Shooter dalla Corea, uscirà anche in Occidente

Il publisher coreano Nexon Korea e lo sviluppatore NAT Games hanno annunciato Project Magnum, un Looter Shooter per PC e console non meglio specificate. Il gioco uscirà prima in Asia e arriverà in seguito anche sui principali mercati occidentali.

Non ci sono al momento troppi dettagli sul progetto, il publisher non ha diffuso alcun trailer limitandosi a pubblicare il primo artwork di Project Magnum, che potete vedere in apertura della notizia. Il gioco viene definito come "un Looter Shooter che combina elementi RPG con combattimenti in terza persona", caratterizzato da un comparto estetico che ricorda le più celebri produzioni del genere Sci-Fi.

Gli sviluppatori promettono scontri dinamici e battaglie PvE frenetiche, l'obiettivo è quello di focalizzarsi sul combat system e offrire ai giocatori un prodotto di alta qualità. Project Magnum è un progetto rivolto al mercato internazionale e dunque verrà pubblicato "nei principali mercati mondiali", maggiori dettagli verranno rivelati più avanti.

Difficile dunque al momento ipotizzare qualcosa di più concreto non avendo alcun tipo di dettaglio sullo stato dei lavori, l'artwork diiffuso non è particolarmente indicativo sulla natura del titolo, restiamo in attesa di maggiori informazioni riguardo anche le piattaforme di destinazione, il gioco uscirà su PC e su console non ancora specificate.