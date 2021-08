Project Magnum: il mix tra Destiny e Bulletstorm in un frenetico trailer

Nel corso dell'ultimo Nexon Showcase sono stati mostrati al pubblico numerosi titoli in sviluppo presso i team interni del colosso dell'industria videoludica e tra questi troviamo anche Project Magnum, un promettente looter shooter annunciato qualche settimana fa.

Il filmato pubblicato su YouTube ha una durata inferiore ai due minuti ed è interamente realizzato con sequenze in engine, lasciando quindi intuire quella che sarà la qualità grafica del prodotto finale. Come potete vedere nel video, il gioco è uno sparatutto (probabilmente con visuale in terza persona, ma tale dettaglio non ha ancora trovato conferma) con una notevole componente action e giocabile in cooperativa online. I protagonisti non si limitano a far fuoco sulle pericolose creature che gli ostacolano il cammino, ma interagiscono con loro e con l'ambiente circostante tramite l'ausilio di un rampino dai molteplici utilizzi. Purtroppo il video permette solo di farci un'idea di quello che sarà il gioco ma non contiene indizi specifici su come funzionerà la gestione dell'equipaggiamento o sulla dimensione delle aree esplorabili. Mancano anche le informazioni sulla finestra di lancio e sulle piattaforme di riferimento, visto che si parla in maniera generica di PC e console.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che Nexon è anche al lavoro su Project HP, un action multiplayer dalle dinamiche ispirate a For Honor.