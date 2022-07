Project Magnum diventa The First Descendant, in Unreal Engine 5: arriva la Beta

Nexon e Nexon Korea hanno annunciato l'apertura delle iscrizioni alla Beta PC di The First Descendant, sparatutto cooperativo con elementi Action RPG in terza persona precedentemente conosciuto come Project Magnum e ora ribattezzato ufficialmente The First Descendant.

A partire da oggi potete iscrivervi alla Beta di The First Descendant su Steam, la fase di test si terrà dal 28 settembre al 4 ottobre, dal 7 luglio gli sviluppatori iniziano però ad accettare le pre-registrazioni dunque se siete interessati a provare in anticipo il gioco vi consigliamo di richiedere il vostro slot, se sarete fortunati potrete partecipare alla fase Beta in autunno.

The First Descendant arriverà su PC via Steam e sulle console PlayStation (PS4 e PS5) distribuito come free to play, la data di uscita non è ancora stata annunciata ma idealmente possiamo aspettarci un lancio previsto alla fine del 2022 o nel corso del 2023.

Nexon descrive il gioco come "uno sparatutto in terza persona cooperativo con elementi RPG e una grafica ad alto impatto", ricordiamo che The First Descendant è sviluppato con Unreal Engine 5. Nella nostra anteprima di Project Magnum abbiamo definito il gioco "un looter shooter con una grafica da urlo" per sottolineare come proprio il comparto tecnico ci abbia stupito positivamente all'epoca della prima presentazione.