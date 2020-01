Project Mara: gli autori di Hellblade 2 annunciano in video il nuovo horror per PC e Xbox

Le indiscrezioni sull'altro gioco horror di Ninja Theory oltre Hellblade 2 trova conferma nel video di presentazione di Project Mara, il nuovo esperimento per PC e console (supponiamo in esclusiva su Xbox One e Xbox Series X) realizzato per fornirci una rappresentazione realistica delle malattie mentali.

Il nuovo videogioco a tinte oscure degli autori della saga di Hellblade trarrà spunto dalle ricerche compiute da Paul Fletcher, psichiatra e professore di Neuroscienze all'Università di Cambridge che si prefigge l'obiettivo di trattare i disturbi psichici e le malattie mentali.

Dal punto di vista strettamente ludico e narrativo, Project Mara sarà ambientato ai giorni nostri e offrirà un'esperienza di gameplay strutturata sulla base dei resoconti dei pazienti affetti da questo genere di disturbi con l'obiettivo di ricreare l'orrore provocato da questa tipologia di disturbi mentali.

Il breve video di annuncio che accompagna il reveal ufficiale di Project Mara si conclude con un teaser del gioco che mostra una ragazza terrorizzata dalla presenza di un'inquietante creatura nascosta nell'ombra di uno scenario claustrofoibico.

Il trailer di Project Mara non ci offre ulteriori indizi sul periodo di lancio di questo titolo che, in ogni caso, sembra essere destinato ad approdare su sistemi nextgen dopo l'uscita di Senua's Saga Hellblade 2 su Xbox Series X e, supponiamo, PC e Xbox One.