Project Mara avrà una sola ambientazione: l'esperienza supererà gioco e film

Ci sono diversi progetti in cantiere presso gli studi di Ninja Theory, team parte della famiglia degli Xbox Games Studios ormai dal 2018, in seguito al processo di acquisizione avviato da Microsoft.

Tra questi ultimi, figura anche l'ancora misterioso Project Mara, titolo nuovamente presentato dalla software house in un nuovo diario di sviluppo made in Ninja Theory. Contestualmente alla pubblicazione del filmato, il team ha offerto alcuni indizi sulla natura del progetto. Dettaglio particolarmente interessante, Tameem Antoniades, responsabile dello studio e Creative Director di Project Mara ha confermato che il titolo sarà ambientato in un'unica location. Quest'ultima sarà rappresentata da un appartamento realmente esistente, che Ninja Theory vuole ricreare in-game con un'attenzione ai dettagli che gli stessi sviluppatori hanno definito "ossessiva".



Antoniades ha poi esplicato quanto la produzione sia importante per la software house: "Project Mara è per noi un progetto molto speciale, poiché nonostante sia piuttosto circoscritto, stiamo cercando di fare molte cose che non abbiamo mai tentato di realizzare in precedenza". Intrigante inoltre una dichiarazione del Creative Director legata all'esatta natura del titolo, "Stiamo cercando di realizzare un'esperienza che sembri reale, - ha dichiarato - che non sembri un gioco e che non sembri un film, ma qualcosa di totalmente differente". Già in passato, del resto, Ninja Theory aveva promesso una natura rivoluzionaria per Project Mara e Hellblade 2.