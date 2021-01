Project Mara, tra horror, esperimenti e fotorealismo dagli autori di Hellblade: ne parliamo in video!

Mentre ancora non si avvistano all'orizzonte novità legate all'attesissimo Senua's Saga: Hellblade 2, pronto a prendere forma grazie all'Unreal Engine 5, il team di Ninja Theory offre un aggiornamento su di un altro progetto.

Grazie alla pubblicazione di un intrigante video diario su Project Mara, la software house torna a catalizzare l'attenzione del pubblico su questo ulteriore ed intrigante progetto. Ancora decisamente misteriosa, la produzione punta a mescolare horror, accurata rappresentazione del tema delle malattie mentali e una grafica incredibilmente fotorealistica. Non manca all'appello nemmeno una buona dose di sperimentalismo, con il team che ha già confermato che Project Mara sarà ambientato all'interno di un singolo appartamento.

Forte persino di una collaborazione con la prestigiosa Università di Cambridge, il titolo è sicuramente un titolo intrigante e a suo modo ambizioso. Per fare il punto sulla situazione e ripercorrere gli elementi resi noti sino ad ora dal team di sviluppo, la Redazione di Everyeye ha confezionato un apposito video dedicato. Per scoprire ogni dettaglio su Project Mara, vi lasciamo dunque alla sua visione: trovate il filmato direttamente in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye. Cosa ve ne pare, siete incuriositi da questo nuovo progetto a firma di Ninja Theory?