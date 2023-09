Project Mara è uno spinoff di Hellblade? Il gioco Ninja Theory non è una nuova IP

A pochi mesi di distanza dalla pubblicazione di un nuovo dietro le quinte di Hellblade II: Senua's Saga, spuntano interessanti ipotesi in merito alla reale natura di Project Mara.

Più volte descritta come un horror sperimentale, questa misteriosa produzione è stata annunciata da Ninja Theory agli inizi del 2020. Il primo trailer di Project Mara aveva sin da subito attirato l'attenzione del pubblico, grazie anche a un comparto tecnico davvero ambizioso. A tre anni di distanza da quel reveal, tuttavia, le informazioni ufficiali legate al gioco sono ancora pochissime, con la produzione per Xbox Series X e PC avvolta nel mistero.

In seguito all'imponente leak di documenti riservati Microsoft trapelati tramite la Federal Trade Commission USA, spunta però un interessante dettaglio legato al progetto. In particolare, si apprende che Project Mara dovrebbe in verità essere legato a una IP già esistente e non rappresentare invece una nuova proprietà intellettuale, come sino a ora ipotizzato. In seguito a questo avvistamento, i pensieri di molti osservatori sono andati a un possibile spin-off di Hellblade, vista la vicinanza tematica tra i due prodotti. Anche Project Mara, infatti, dovrebbe edificare la propria struttura ludica e narrativa attorno al delicato tema della salute mentale e della psichiatria.



Al momento, evidentemente, non vi sono conferme ufficiali in merito. Per saperne di più sarà peraltro probabilmente necessario attendere almeno l'annuncio di una data di lancio di Hellblade II: Senua's Saga.