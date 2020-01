Project Mara: la video anteprima del nuovo gioco di Ninja Theory

L'annuncio di Project Mara di ieri ha incuriosito un po' tutti: si tratta del nuovo progetto a tinte horror di Ninja Theory, che sta facendo di tutto per essere considerato la punta di diamante degli Xbox Games Studios.

Il talentuoso team inglese è infatti già al lavoro su Hellblade 2: Senua's Saga e Bleeding Edge, ma evidentemente ha ancora le risorse per portare avanti questo nuovo progetto, basato sulle ricerche compiute dallo psichiatra e professore di Neuroscienze Paul Fletcher, sui disturbi psichici e le malattie mentali. Presumibilmente, il titolo arriverà su PC e per quanto riguarda le console, in esclusiva su Xbox One e Xbox Series X.

Ma di cosa si tratta esattamente? Project Mara è un gioco ambientato ai giorni nostri, la cui esperienza di gameplay sarà basata sui resoconti dei pazienti affetti dai disturbi mentali di cui sopra, e punta a ricreare l'orrore provocato da questo particolare tipo di problemi.

In che modo dunque questi temi possono trasformarsi in un'esperienza videoludica angosciante? Per scoprirlo, date un'occhiata al nostro nuovo video. Lo trovate come di consueto in cima alla news, ma non dimenticate di iscrivervi al canale YouTube di Everyeye.it per non perdervi nessuno dei nostri contenuti. Se preferite, potete trovare la nostra anteprima di Project Mara in versione "da lettura" sul nostro sito.