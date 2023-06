Project Maverick è un AAA legato a una IP Xbox: nuovo Gears of War dal team di Outriders?

Attualmente impegnato su molteplici progetti, tra cui un gioco di People Can Fly per Square Enix, il team autore di Outriders e Gears of War: Judgment ha siglato un accordo con Microsoft.

La partnership ha per oggetto la realizzazione di un gioco AAA legato a una IP già esistente e parte del catalogo di casa Xbox. Attualmente indicato con il nome in codice di Project Maverick, il misterioso titolo potrà contare su di un budget di sviluppo compreso tra i trenta e i cinquanta milioni di dollari. La produzione sarà affidata a People Can Fly, mentre i vertici Microsoft si occuperanno della distribuzione, con la pubblicazione che avverrà dunque sotto l'etichetta Xbox Game Studios.



Al momento non si hanno ulteriori dettagli in merito alla natura del titolo, ma visti i trascorsi tra le due aziende il primo pensiero va all'universo di Gears of War. In passato, infatti, la software house si era occupata dello sviluppo di Gears of War: Judgment, spin-off della celebre serie shooter attualmente affidata agli autori di The Coalition.

Al momento, il gruppo di People Can Fly conta oltre 600 dipendenti, suddivisi in sette studi di sviluppo distribuiti tra Polonia, Regno Unito, Stati Uniti d'America e Canada. L'ultimo gioco firmato dal team è stato Outriders (trovate qui la recensione di Outriders).