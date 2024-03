Project Maverick: l'esclusiva Xbox di People Can Fly è uno shooter PvP in Unreal Engine 5?

Sono molti i progetti che stanno prendendo forma dietro le quinte di Xbox, incluso un certo Project Maverick curato da People Can Fly, team di sviluppo polacco che ha già collaborato con Microsoft per la realizzazione di Gears of War: Judgment.

Ufficialmente si sa molto poco di Project Maverick, che stando all'annuncio ufficiale avvenuto a giugno 2023 è basato su una IP Microsoft e dotato di un budget compreso tra i 30 e i 50 milioni di dollari. Visti i trascorsi, Maverick è stato immediatamente associato al franchise di Gears of War, ma non ci sono certezze in merito.

Mentre continuiamo ad attendere un vero e proprio reveal, c'hanno pensato gli annunci di lavoro della stessa People Can Fly a gettare ulteriore luce sul progetto. A giudicare da quanto è possibile leggere nelle richieste rivolte ai Senior Level Designer, Project Maverick potrebbe essere uno shooter PVP in Unreal Engine 5. Lo studio sta infatti cercando dei professionisti con esperienza nella realizzazione di videogiochi sparatutto e nel level design di mappe PVP con checkpoint, percorsi alternativi, linee di fuoco e scontri dalla distanza, nonché dotati di conoscenze in materia di Unreal Engine 5 e Unreal Engine Editor.

Le richieste non sembrano dare adito a dubbi in merito a queste determinate caratteristiche della produzione, ma la sua esatta natura è ancora tutta da scoprire. People Can Fly, ricordiamo, viene dalla performance sottotono di Outriders e da titoli in Realtà Virtuale come Bulletstorm VR e Green Hell VR, ed ha in cantiere anche Project Gemini con Square Enix (che ha purtroppo recentemente ricevuto tagli al personale) e un action adventure denominato Project Dagger (inizialmente associato a Take-Two prima che il publisher di GTA abbandonasse il progetto).

