Project Medieval è la nuova IP Rockstar in uscita prima di GTA 6?

Il futuro immediato di Rockstar Games non sembra passare per GTA 6 o Bully 2 bensì per una nuova IP ad ambientazione medievale, come emerso da un rumor trapelato nei giorni scorsi. Adesso arrivano nuovi dettagli e maggiori certezze sull'esistenza di questo progetto.

Project Medieval è un gioco Open World ad ambientazione medievale con combattimenti cappa e spada in stile For Honor, almeno secondo quanto riferito da un leaker su Reddit. Project Medieval sarebbe in fase di sviluppo già da qualche anno ma i lavori sarebbero stati messi in pausa per concentrarsi su Red Dead Redemption 2, adesso i tempi sembrano però maturi per riprendere in mano quest'opera.

WCCFTech ha "scovato" il profilo LinkedIn di Pawas Saxen, artista di Rockstar India che nel 2018 si è occupato di "ricreare architetture in stile medievale", come viene riportato chiaramente nella sezione esperienze lavorative del curriculum di Pawas.

Project Medieval dovrebbe uscire nel 2021 presumibilmente su tutte le piattaforme in commercio come PlayStation 4, Xbox One, PC, PlayStation 5, Xbox Scarlett e probabilmente Google Stadia, con la sola eccezione di Nintendo Switch. L'annuncio non dovrebbe tardare ad arrivare e potrebbe essere previsto per la prima metà del 2020, al momento però non ci sono conferme in merito, vi invitiamo quindi a prendere quanto riportato con le dovute precauzioni.