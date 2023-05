Project Midnight, reveal a giugno? Il team di We Happy Few assume

Sono trascorsi ormai cinque anni dalla pubblicazione di We Happy Few, ultima produzione videoludica firmata da Compulsion Games e approdata su hardware di casa Microsoft nell'estate 2018. I tempi sono dunque maturi per un eventuale reveal del prossimo titolo in cantiere presso lo studio verdecrociato.

In questo senso, i riflettori sono tutti puntati sul tanto chiacchierato Project Midnight, oggetto di rumor sin dal novembre 2021. Stando alle indiscrezioni emerse negli ultimi anni, dietro il nome in codice dovrebbe celarsi un ambizioso Action game in terza persona, ambientato in un immaginario a tinte dark. Su questo fronte, non è tuttavia mai giunta alcuna conferma ufficiale da parte di Compulsion Games, finora restia nel condividere dettagli sul suo prossimo progetto videoludico.

La curiosità del pubblico potrebbe però trovare presto soddisfazione, almeno stando a un interessante avvistamento realizzato sui lidi di LinkedIn. Il noto social network professionale ha infatti ospitato la pubblicazione di alcuni annunci di lavoro da parte della software house. Gli autori di We Happy Few, in particolare, sono alla ricerca di un Brand and Communications Director, oltre che di un Community Manager. Entrambi i ruoli sono generalmente coinvolti dai team nel lancio di nuovi titoli: una circostanza che spinge a ipotizzare un possibile reveal di Project Midnight in occasione della conferenza Xbox di domenica 11 giugno 2023.