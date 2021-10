Project Missouri di Obsidian: Grubb promette dettagli per l'RPG di Xbox

C'è gran fermento negli uffici degli Xbox Game Studios: dopo il cospicuo allargamento della famiglia, Microsoft ha dato il via libera a molteplici progetti, alcuni dei quali ancora sconosciuti al grande pubblico e pertanto oggetto di tanta curiosità e speculazioni.

Tra i nomi che stanno circolando c'è anche quello di Project Missouri, che le prime voci vogliono in via di sviluppo presso gli studi di Obsidian Entertainment. Tra i principali promotori delle stesse ci sarebbe Jeff Grubb, che ultimamente ha spifferato un bel po' di informazioni - ancora tutte da verificare - relative agli Xbox Game Studios. Il giornalista si sente talmente sicuro delle sue fonti, che nel corso dell'ultima puntata di GamesBeat Decides ha promesso che presto svelerà nuovi dettagli su Project Missouri.

Le ultime indiscrezioni parlano di un GDR più piccolo rispetto ad Avowed diretto da Josh Sawyer, creativo che in passato ha messo il suo zampino su giochi del calibro di Icewind Dale (designer), Icewind Dale II (Lead Designer), Neverwinter Nights 2 (Lead Designer), Fallout New Vegas (Lead Designer e Director), Pillars of Eternity (Director, Lead designer, Writer), Pillars of Eternity II: Deadfire (Director, Narrative Designer) e The Outer Worlds (Design Director). Un curriculum che parla da solo e che non ha bisogno di commenti. Tempo addietro Sawyer aveva espresso il desiderio di realizzare un RPG storico ambientato nel passato o in una timeline alternativa della storia della Terra, quindi è possibile che Project Missouri abbia a che fare con queste tematiche.

Attendiamo notizie da Grubb. Di recente, abbiamo sentito parlare anche di un certo Project Cobalt, un RPG FPS che sarebbe in sviluppo presso InXile Entertainment, oltre a tanti altri progetti esclusivi Xbox che sarebbero stati affidati a terze parti, come Project Dragon di Io Interactive, Project Bellfry di Stoic, Project Indus di Oxide Games, Project PaxDei di Mainframe Industries e Project Shaolin di Brass Lion Entertainment. Ad oggi, l'unica esclusiva Xbox terze parti nota è Contraband.