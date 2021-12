Project Missouri: l'RPG di Obsidian in stile Disco Elysium su Xbox nel 2022, per Grubb

Oltre ad aver parlato del pasticcio in cui si troverebbe Everwild di Rare, l'insider e giornalista videoludico Jeff Grubb ha speso qualche parola in merito a Project Missouri, vociferato nuovo ruolistico in via di sviluppo presso Obsidian Entertainment.

Di Project Missouri ne sentiamo parlare ormai da alcuni mesi, e secondo le indiscrezioni già emerse si tratterebbe di un gioco di ruolo investigativo ambientato nell'Europa del sedicesimo secolo che non prevede meccaniche di combattimento. Stando a quanto riferito da Grubb, il sistema di gameplay sarà piuttosto sperimentale e non prevederà alcun game over, con la trama che si adeguerà in modo dinamico ad ogni scelta - giusta o sbagliata che sia - del giocatore.

Secondo l'insider, il ruolistico si ispirerà a Disco Elysium, apprezzato titolo di ZA/UM, ed è diretto da John Sawyer, già autore di Neverwinter Nights 2, Fallout: New Vegas, e Pillars of Eternity. L'uscita sarebbe infine fissata al 2022 in esclusiva su PC Windows e console Xbox.



Ad occuparsi del gioco sarebbe in ogni caso un gruppo ristretto di sviluppatori, dal momento che Obsidian si trova già impegnata sull'attesissimo Avowed ed anche The Outer Worlds 2. In totale, sarebbero addirittura sei i progetti a cui starebbe lavorando lo studio di Microsoft.