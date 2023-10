Project Mist: The Forest incontra Death Stranding nel nuovo survival horror a mondo aperto

Avete sempre apprezzato la brutalità dell'esperienza survival di The Forest e le atmosfere oniriche evocate dalle creature di Death Stranding? Awaken Realms esaudisce i vostri sogni con Project Mist, un survival horror a mondo aperto che trae ispirazione proprio dal kolossal di Hideo Kojima e dai sandbox open world.

La nuova esperienza interattiva a tinte survival ideata dai ragazzi di Chicken Launcher sotto l'egida di Awaken Realsm sprona i patiti del genere a esplorare un'isola piena di misteri e di mostri colossali: il nostro alter-ego deve reperire le risorse necessarie per costruire un rifugio e, col tempo, acquisire l'esperienza per creare trappole, equipaggiamenti, armi e strumenti di sopravvivenza.

Nel corso dell'avventura potremo scegliere liberamente le competenze da maturare, le tecnologie da sbloccare e, come da tradizione per il genere, l'area presso la quale approntare il proprio accampamento. Ai pericoli rappresentati dalla fauna selvatica si aggiungeranno però le minacce delle spaventose balene volanti e degli enigmatici mostri giganti che infestano l'isola.

La natura ostile di questo ambiente e delle creature che lo popolano spronerà i giocatori a potenziare la propria base e studiare ogni mossa da compiere per sopravvivere agli assalti dei mostri, da qui la necessità di acquisire velocemente le tecnologie richieste per la costruzione di armi sempre più avanzate, dalle lance ai fucili automatici fino ad arrivare alle Gravity Gun. Il lancio di Project Mist è previsto su PC nei prossimi mesi, presumibilmente non prima della fine di quest'anno.