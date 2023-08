Project Mugen sembra clamoroso e sarà gratis! Il trailer svela l'urban open world

Dopo i già promettenti teaser di Project Mugen, è finalmente arrivato il primo trailer di questo promettente free to play, le cui premesse risultano a dir poco suggestive.

Realizzata in stile anime, l'avventura in stile anime è firmata da Naked Rain, con supporto del colosso cinese NetEase. Con un assetto open world, il titolo mira a dare vita a un vivido immaginario urban fantasy, tra minacce sovrannaturali e un mix narrativo che promette di spaziare tra umorismo ed epicità. Il primo trailer del gioco, che trovate in apertura di news, fa luce su quello che sarà il gameplay di Project Mugen, tra parkour su grattacieli, un combat system di stampo action, photo mode e una metropoli futuristica da vivere in libertà.



Innegabilmente, a colpire è anche il comparto tecnico dell'open world, che pare attestarsi su livelli altissimi. Per avere ulteriori conferme in merito alla natura di Project Mugen sarà necessario attendere ulteriori dettagli dal team di sviluppo, che al momento ha già aperto le pre-registrazioni al gioco, che già sfiorano quota 70.000. Ricordiamo che il GDR orientale è destinato ad approdare su PC, PlayStation 5, PlayStation 4 e dispositivi mobile Android e iOS, in formato free to play.



Mentre prosegue il successo di Genshin Impact con la versione 4.0, sulla scena videoludica si affaccia un nuovo e promettente rivale per l'avventura di MiHoYo.