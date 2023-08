Project Mugen e Marvel's Spider-Man, video confronto: uguali! O quasi

Ha suscitato alcune polemiche la forte similitudine tra Project Mugen e Marvel's Spider-Man, con diversi utenti che accusano il nuovo rivale di Genshin Impact di aver preso fin troppo spunto dai giochi targati Insomniac Games. Ma è davvero così?

A dare una risposta è un breve video-confronto tra le due produzioni realizzato da IGN.com, ed effettivamente Project Mugen sembra ricalcare in maniera estremamente fedele stile, animazioni e movimenti visti nella serie di Marvel's Spider-Man con ben poche differenze. I protagonisti dell'urban open world sviluppato da Naked Rain Studios corrono e si spostano tra i grattacieli con la stessa destrezza e velocità dell'amichevole Uomo Ragno di quartiere, al punto che sembra quasi di essere davanti ad un altro esponenti della serie in esclusiva PlayStation. In aggiunta, anche parte del sistema di combattimento richiama alla mente i giochi di Spider-Man.

In ogni caso Project Mugen non sembra prendere spunto soltanto da Marvel's Spider-Man e Genshin Impact: come fatto notare dal filmato di IGN, il gameplay dell'opera di Naked Rain Studios ha richiami anche a produzioni come Grand Theft Auto e Devil May Cry, dando così vita ad un connubio particolare seppur con il rischio di non sembrare originale.

Ricordiamo comunque che Project Mugen sarà gratis e sbarcherà su PC, console PlayStation e sistemi mobile in una data ancora da definire.