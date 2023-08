Project Mugen, è polemica per il rivale di Genshin Impact: 'sembra Marvel's Spider-Man'

Sulle nostre pagine avrete sicuramente visto l'esplosivo trailer di Project Mugen, un free to play open world in stile anime che punta a far tremare i colossi del genere come Genshin Impact. Pur essendo stato accolto positivamente dagli utenti, non sono mancate le critiche per via di alcuni elementi del gameplay considerati poco originali.

Più nello specifico, ciò che proprio non è andato giù ad alcuni giocatori è stato il sistema di movimento. In più di una sequenza mostrata nel trailer d'annuncio, possiamo vedere i protagonisti che si librano nell'aria, corrono sulle superfici dei grattacieli e sfrecciano da un punto all'altro con una sorta di rampino che, a conti fatti, funziona come le ragnatele di Peter Parker in Marvel's Spider-Man. Come si può notare osservando con grande attenzione il filmato, sembrerebbe che alcune delle movenze dei colorati protagonisti siano molto simili a quelle dell'arrampicamuri nel titolo firmato Insomniac Games e in tanti gridano allo scandalo.

Al momento non vi sono dichiarazioni in merito da parte del team di sviluppo, ma sui social stanno spuntando vari post in cui i giocatori sottolineano questo 'problema', accusando lo studio orientale di aver copiato dall'esclusiva Sony.

Per chi non lo sapesse, il gioco sarà scaricabile gratuitamente ed è in lavorazione per PC, PlayStation 5, iPhone, iPad e Android.