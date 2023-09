Project Mugen: uno sguardo agli ambienti urbani procedurali nel video-diario

Dopo il recente trailer che ha svelato l'urban open world di Project Mugen, il publisher e gli sviluppatori del progetto, rispettivamente NetEase Games e Naked Rain, hanno divulgato un video-diario degli sviluppatori in cui si approfondisce ulteriormente l'ambientazione di questo RPG free-to-play.

Il video si apre con un commento del Direttore Tecnico, il quale ci spiega che vestiremo i panni di un investigatore in un'avventura ricca di eventi e attività: dovremo capire l'origine del Caos, viaggiare per il mondo, stringere amicizie e affrontare molti pericoli. Da sfondo alle nostre peripezie farà una metropoli urbana liberamente esplorabile.

L'obiettivo del team di sviluppo, spiega il Director, è quello di mescolare la sensazione di libertà con le vibrazioni della metropoli. Per questa ragione è stata introdotta una tecnologia che genera gli ambienti urbani in modo procedurale, abbinandoli a ecosistemi personalizzati e creando nel complesso una cornice urbana vibrante e completa di fronte agli occhi del giocatore.

Per esplorare queste vaste ambientazioni, sarà possibile oscillare, aggrapparsi, nuotare, guidare veicoli e tanto altro, il tutto in un sistema semplice e intuitivo battezzato con il nome di "3C system". Questo consente al giocatore di passare fra differenti stili di movimento, sfrecciando fra i grattacieli della città. In questo senso, molti hanno rintracciato delle somiglianze fra Porject Mugen e Marvel's Spider-Man.

Sarà, inoltre, possibile interagire con gli elementi dello scenario, ad esempio vandalizzando gli oggetti per strada, o giocando con i gatti. Il Game Designer, infine, aggiunge che le scene negli ambienti interni sono perfettamente integrate nel mondo esterno, consentendo ai giocatori di esplorare facilmente negozi ed empori durante l'esplorazione.