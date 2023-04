Project Nightmares Case 36: Henrietta Kedward terrorizza su PlayStation e Xbox

Dopo aver terrorizzato gli appassionati di survival horror su PC, i ragazzi di NC Soft si apprestano a lanciare l'avventura a tinte paranormali Project Nightmares Case 36: Henrietta Kedward su PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Il titolo cala i patiti del genere nei panni di un indagatore dell'incubo recatosi presso la dimora di Henrietta Kedward per scoprire la storia di questa donna dal passato oscuro. Con l'ausilio di un nuovo dispositivo che consente a un medium di connettersi a un oggetto maledetto per carpirne i segreti, il nostro alter-ego dovrà indagare sui manufatti di Henrietta e fronteggiare gli spaventosi abomini che infestano la sua abitazione.

L'interconnessione tra il personaggio e gli oggetti maledetti darà ai giocatori l'opportunità di tuffarsi in un girone dantesco popolato da fantasmi e creature deformi. Grazie al motore procedurale adottato da NC Soft, ogni partita sarà diversa dalle precedenti: il gioco, infatti, è progettato in modo che l'esperienza offerta agli utenti cambi costantemente, dal layout delle ambientazioni alle sfide terrorizzanti da dover superare insieme al proprio medium.

La versione console di Project Nightmares Case 36: Henrietta Kedward sarà disponibile a partire dal 27 aprile, tanto su PS4 e Xbox One quanto su PlayStation 5 e Xbox Series X|S in versione ottimizzata per le console Sony e Microsoft di ultima generazione. In calce e in cima alla notizia potete dare un'occhiata alle immagini e al video di Project Nightmares, fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo survival horror.