Ecco Project L, il nuovo picchiaduro di Riot Games

Dopo aver annunciato Project A, il loro nuovo sparatutto competitivo in prima persona, Riot Games ha tolto i veli anche al fighting game Project L, sviluppato da Radiant Entertainment, studio acquisito nel 2016, che fu già anticipato durante l'EVO 2019 quest'estate.

Ne ha parlato il CEO di Radiant, Tom Cannon: "Circa un mese fa all'EVO abbiamo dato alcune notizie su Project L. È stata un'esperienza folle e surreale, perché ci stiamo lavorando da un po' e abbiamo dovuto sempre mantenere il segreto. Credo che quello che i giocatori di League of Legends si aspettino da questo gioco sia diverso, ma in qualche modo omogeneo a quello che si aspettano i giocatori dei fighting game in generale".

Anchye in questo caso, Cannon ha tenuto a specificare che il team di sviluppo sta lavorando sodo sul gioco, e che dunque passerà ancora un po' di tempo prima di annunciare novità o anticipazioni di sorta: "Sono giochi difficil da fare, e se da un lato siamo sicuri di star andando nella direzione giusta, abbiamo ancora un sacco di lavoro da fare. Ci nasconderemo per un po', quindi per favore non aspettatevi niente a breve, ma sappiate che stiamo lavorando duramente per voi".

Nel frattempo potete dare un'occhiata al video dell'annuncio. Che ne pensate? Cosa vi aspettate dal gioco?