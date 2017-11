Project Octopath e Dragon Quest 11 per Switch usciranno dopo aprile 2018?

Dall'ultima conferenza finanziaria diemergono alcuni dettagli riguardo la possibile uscita di(titolo provvisorio) eper Nintendo Switch, i quali potrebbero arrivare nel corso del prossimo anno fiscale, che inizierà il primo aprile 2018.

Square-Enix ha infatti comunicato di non avere altre grandi produzioni Tripla A in cantiere per l'anno in corso oltre a Dissidia Final Fantasy NT e Lost Sphear, parole che farebbero ipotizzare un lancio di Project Octopath e Dragon Quest XI per Switch durante l'anno fiscale 2019, ovvero nel periodo compreso tra il primo aprile 2018 e il 31 marzo 2019.

Al momento, in ogni caso, si tratta solamente di speculazioni, le date di uscita dei due titoli citati non sono ancora state annunciate dal publisher.