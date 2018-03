e Nintendo hanno annunciato la data di uscita europea di, JRPG in stile 16-bit in arrivo il prossimo 13 luglio nei negozi e in formato digitale su Nintendo eShop.

Oltre all'edizione Standard, nei negozi arriverà anche Collector's Edition di Project Octopath Traveler che includerà il gioco completo, artbook pop-up, mappa, CD con la colonna sonora e una replica della moneta virtuale utilizzabile nel gioco. Il prezzo della Limited Edition non è stato rivelato.

Ricordiamo che una demo giocabile di Project Octopath Traveler è ora disponibile per il download gratuito dal Nintendo eShop.