Project Octopath Traveler per Nintendo Switch uscirà ad agosto?

per Nintendo Switch è ancora privo di una data di uscita ma Amazon.de potrebbe averla svelata per errore, o comunque in anticipo sui tempi rispetto all'annuncio del publisher.

Il noto rivenditore online ha aggiornato la pagina del gioco riportando come data di uscita il 17 agosto 2018, al momento il listino è stato però rimosso, cosa che farebbe pensare ad un possibile errore o comunque ad un reveal anticipato.

Project Octopath Traveler è prodotto da Square-Enix ma apparentemente la distribuzione europea sarà curata di Nintendo of Europe ed è probabile che la compagnia voglia avere un grande titolo di terze parti per l'estate. Non ci resta che attendere eventuali conferme o smentite a riguardo.

Sviluppato dal team di Bravely Default e Bravely Second, Project Octopath Traveler (titolo provvisorio) è un JRPG vecchia scuola dallo stile a 16-bit, che riprende lo stile delle produzioni di Square ed Enix per Super Nintendo. Una demo del gioco è ora disponibile per il download gratuito dal Nintendo eShop, l'accoglienza per la versione di prova è stata decisamente positiva, gli sviluppatori hanno ascoltato i feedback della community e apporteranno svariate migliorie prima del lancio.