Project Overdose o Death Stranding 2 al Tokyo Game Show? Sembra proprio di no

Hideo Kojima è stato avvistato al Tokyo Game Show e nelle scorse ore Kojima ha pubblicato un poster per un nuovo gioco targato Kojima Productions ma a quanto pare non c'è nessun annuncio in programma a breve.

Tramite il profilo Twitter di Kojima Productions, la compagnia ricorda che sarà effettivamente presente alla fiera giapponese (in programma dal 15 al 18 settembre) con uno stand virtuale e fisico, con una zona dedicata al merchandising e infine sarà presente anche nella "VR Zone" con l'esperienza KJP World.

Kojima Productions sottolinea poi che nessun gioco verrà mostrato al Tokyo Game Show, facendo intuire come non siano in realtà previste presentazione di nuovi prodotti da parte della compagnia. Resta il mistero sul teaser diffuso nella notte e ricondiviso da Geoff Keigley sui social, non ci saranno quindi dettagli durante il Tokyo Game Show?

C'è chi ha puntato il dito verso lo showcase di Microsoft in programma questa mattina alle 11:00 (ora italiana) ma c'è da dire che sembra strano che il colosso di Redmond possa annunciare un progetto legato alla VR, settore sul quale sembra non voler puntare troppo, almeno per il momento. Che la partecipazione di Kojima sia dunque limitata alla sola presenza dell'esperienza KJP World in Area VR? Lo scopriremo presto.