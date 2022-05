Project Palianytsia: la software house ucraina Frogwares annuncia il nuovo horror

Dopo essere riusciti a finalizzare i lavori su Sherlock Holmes Chapter 1 prima dell'invasione russa dell'Ucraina, il team di Frogwares conferma di essere ancora operativo e annuncia Project Palianytsia, un'avventura horror vittoriana dalla forte valenza simbolica.

Il responsabile delle comunicazioni di Frogwares, Sergey Oganesyan, non entra nel merito del setting e del gameplay della nuova IP della compagnia con sede a Kiev ma sottolinea un aspetto ben più importante di questo progetto: "Lo stiamo rivelando ora perché vogliamo far capire a chi ci segue che stiamo continuando a lavorare, e poi perché volevamo mostrare il dito medio a tutti coloro che hanno invaso il nostro Paese sperando di sconvolgere e rovinare le nostre vite. Lo stiamo sviluppando quasi interamente da zero ed è molto più difficile farlo in queste circostanze, quindi non era realistico per noi mantenere l'impostazione open world a cui stavamo lavorando prima che scoppiasse questa guerra".

L'esponente di Frogwares entra poi nel merito del nome scelto per questa nuova IP: "Palianytsia è un termine simbolico per l'Ucraina per la sua importanza nella nostra cucina nazionale. E poi perché è l'equivalente fonetico di Dark Souls per i russi che spesso non riescono a pronunciarlo correttamente quando cercano di spacciarsi per ucraini. E così lo stiamo utilizzando sul campo per identificare rapidamente individui sconosciuti e la loro possibile affiliazione a gruppi di infiltrati".

In calce alla notizia potete ammirare alcuni bozzetti preparatori sulle suggestive ambientazioni a tinte oscure di Project Palianytsia, con forti rimandi all'epoca vittoriana.