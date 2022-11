Project Playtime: data d'uscita per l'horror gratis che segna il ritorno di Huggy Wuggy

Ricordate Huggy Wuggy, il terrificante mostro che ha seminato il panico tra i più piccoli nel corso dei primi mesi del 2022? Sappiate che la ridente creatura dai denti affilati si sta preparando per il ritorno in un free to play intitolato Project Playtime.

A sviluppare il gioco sono proprio i creatori di Poppy Playtime, MOB Games, i quali hanno apparentemente accantonato le avventure horror single player per sfruttare la loro spaventosa mascotte in un prodotto online. Come si può leggere anche sulla pagina ufficiale Steam, Project Playtime è un titolo multiplayer asimmetrico in cui un giocatore che veste i panni del mostro deve vedersela con cinque sopravvissuti che faranno il possibile per mettergli i bastoni fra le ruote. Oltre a sfruttare l'immaginario di Poppy Playtime, il gioco verrà anche distribuito attraverso il modello free to play e sarà quindi scaricabile in forma gratuita.

Prima di lasciarvi al nuovo trailer del gioco, vi ricordiamo che la sua data d'uscita è fissata al prossimo 6 dicembre 2022, giorno nel quale approderà solo su PC (Steam) in Accesso Anticipato. Stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori, il gioco arriverà nella sua forma definitiva su Steam nella prima metà del 2023 e l'Early Access includerà due mappe e tre mostri giocabili.