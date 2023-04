Project Polaris si chiamerà The Witcher 4? Clamorosa svista di CD Projekt RED

Si sa ancora pochissimo del tanto atteso Project Polaris di The Witcher. Il team di CD Projekt RED ha confermato a più riprese che il titolo farà parte della saga principale, ma i dubbi sulla sua denominazione continuano a essere diversi. Tuttavia, in occasione di un recente meeting finanziario, il CEO Adam Kiciński potrebbe aver svelato qualcosa.

Il suddetto meeting è stato un'ottima occasione per poter parlare più approfonditamente dell'intero progetto. Allo stato attuale, ha rivelato il CEO, gli sviluppatori sono ancora impegnati in un'attenta fase di studio successiva al passaggio all'Unreal Engine 5, tuttavia ci sono ottimi presupposti per lo sviluppo della nuova trilogia che, grazie ai nuovi strumenti a disposizione, dovrebbe vedere la luce nel giro di un massimo di sei anni.

Nel corso della riunione, Kiciński si è poi lasciato sfuggire un particolare non da poco quando, parlando del progetto, si è riferito a Polaris come The Witcher 4. Si tratta di una svista sicuramente molto interessante, considerando che gli stessi ragazzi di CD Projekt RED hanno sempre negato che The Witcher 4 e Polaris fossero collegati. Di seguito le dichiarazioni dell'amministratore delegato:

"Ma per il prossimo progetto, supponiamo che la produzione dovrebbe essere più fluida. Questa è stata una delle ragioni alla base della strategia: vogliamo pubblicare tre grandi giochi di The Witcher nell'arco di sei anni, a partire dall'uscita di Polaris, che è Witcher 4".

Benché un semplice errore non possa costituire una conferma, abbiamo appreso che, dopo la riunione, i vertici di CD Projekt RED hanno poi inviato una mail per chiarire la situazione. All'interno del comunicato, un rappresentante si è riferito all'episodio parlando di un semplice lapsus, aggiungendo poi che Polaris sarà il primo capitolo di una nuova saga, probabilmente slegata dai capitoli pregressi.

Voi cosa ne pensate? Siete convinti che Project Polaris sarà strettamente collegato a The Witcher 4? Diteci la vostra nel box qui sotto!