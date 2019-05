Project Prelude Rune di Square Enix è stato cancellato?

Annunciato a sorpresa durante lo scorso Tokyo Game Show, di Project Prelude Rune si sono perse rapidamente le tracce e oggi scopriamo che il gioco potrebbe (il condizionale è d'obbligo) essere stato cancellato.

La notizia si lega alla possibile chiusura di Studio Istolia, il team interno di Square Enix capitanato da Hideo Baba e al lavoro sul progetto. Come sappiamo, Baba ha lasciato il publisher Square Enix da qualche mese e nelle scorse ore la compagnia ha cancellato le pagine Twitter e Facebook di Studio Istolia, oscurando anche il sito ufficiale e rimuovendo il primo trailer del gioco.

Al momento non è chiaro se Project Prelude Rude sia ancora in fase di sviluppo, magari presso un secondo team diverso da Studio Istolia, la situazione non è chiara e Square Enix non ha annunciato nulla a riguardo durante l'ultimo meeting finanziario con gli azionisti.