Project Q: il battle royale di Ubisoft assomiglia a Fortnite in un video leak

Sembra che, nonostante il fallimento di Hyper Scape, Ubisoft non si sia ancora arresa con la battaglia reale. Secondo un report di Tom Henderson, la casa francese sarebbe al lavoro su Project Q, un gioco che sarebbe descritto internamente come un "innovativo e moderno Battle Arena PvP".

In sviluppo presso gli studi di Bordeaux, questo misterioso Project Q vorrebbe provare ad imporsi in un mercato dominato da fenomeni del calibro di Fortnite e Apex Legends proponendo qualcosa di originale come la modalità Showdown, una nuova interpretazione della battle royale incentrata su battaglie tra quattro squadre composte da due giocatori. All'appello sarebbe presente anche una modalità battle arena denominata Battle Zone, nella quale due squadre da quattro giocatori devono competere per il controllo di alcune aree specifiche della mappa.

Ebbene, ad un solo giorno di distanza dal report di Tom Henderson, è emerso in rete un video presumibilmente tratto proprio da Project Q. Visibile alla fonte originale, mostra un gioco esteticamente molto simile a Fortnite, anche se in prima battuta l'insider lo aveva paragonato a Knockout City ed Overwatch. La visuale e in terza persona, mentre lo stile è colorato e cartoonesco. Il personaggio può saltare, utilizzare abilità (definite "Wonders") e combattere sia con armi da mischia, sia con bocche da fuoco. Nello specifico, lo vediamo infliggere danni con un bastone e con un fucile che spara fuochi d'artificio, e lanciare un'abilità curativa. L'interfaccia utente e l'impianto di gioco appaiono ancora grezzi, esattamente come ci aspetteremmo da un titolo ancora nel pieno della produzione.

Ubisoft, ricordiamo, non ha ancora effettuato annunci in merito. Secondo Henderson, i feedback preliminari sarebbero positivi, con i primi tester che lo avrebbero trovato divertente da giocare.