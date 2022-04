Project Q è il nuovo Battle Royale di Ubisoft: grafica simile a Overwatch, per un rumor

Poche settimane fa vi parlavamo di Pathfinder, il nuovo sparatutto coop di Ubisoft leakato da Tom Henderson. Lo stesso insider torna alla carica per parlare di un ulteriore progetto appartenente alla sfera multiplayer online su cui la casa francese starebbe concentrando parte dei suoi sforzi produttivi.

Ben otto fonti anonime hanno riferito ad Henderson l'esistenza di un titolo conosciuto internamente come "Project Q", in via di sviluppo presso Ubisoft Bordeaux, e già apparso precedentemente all'interno del leak di NVIDIA GeForce (in seguito rimosso con lo strike DMCA di Ubisoft).

Project Q, definito da Ubisoft come un "innovativo e moderno Battle Arena PvP", presenta due modalità di gioco: la prima si chiama "Showdown", una nuova interpretazione della Battle Royale composta da quattro squadre da due giocatori. La seconda modalità, denominata "Battle Zone", è la modalità Battle Arena vera e propria, in cui i giocatori devono raggiungere 100 punti per vincere con due squadre da quattro giocatori. L'obiettivo di Battle Zone è controllare un'area della mappa il più a lungo possibile, similmente a quanto avviene nella modalità Hardpoint di Call of Duty.

I giocatori avranno la possibilità di scegliere i propri eroi e le abilità speciali, ma la peculiarità del titolo sta nelle armi: non troveremo fucili d'assalto o mitra, bensì mazzi di carte, fuochi d'artificio, martelli, bastoni e pistole con palline di vernice. Tom Henderson, che afferma di aver già visto il titolo in azione, accosta lo stile grafico di Project Q a Knockout City di EA e Overwatch di Blizzard. Il report pubblicato su Exputer suggerisce inoltre che Ubisoft sia al lavoro su diversi progetti Battle Royale, tra cui il sopracitato Pathfinder.

Ricordiamo che la casa francese sta nel frattempo portando avanti i lavori sul remake di Splinter Cell.