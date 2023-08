Project Q diventa PlayStation Portal: prezzo e caratteristiche della 'PS5 portatile'

Conosciuto come Project Q fino a poche ore fa, il dispositivo di Sony per il gioco in streaming ha ora un nome ufficiale. Il colosso nipponico ha infatti pubblicato un aggiornamento corposo su PlayStation Portal Remote Player, nome definitivo dell'hardware di cui ora conosciamo ogni segreto.

Con il suo display LCD e gli stessi identici tasti del DualSense di PlayStation 5 (anche la forma dei controller ai lati è identica alla periferica di ultima generazione), PlayStation Portal Remote Player gode anche del pieno supporto ai grilletti meccanici e al feedback aptico. Le principali differenze consistono nella presenza del tasto PlayStation sulla sinistra e del tasto per silenziare il microfono sulla destra, visto che Options e Create vantano il medesimo posizionamento che siamo abituati a vedere sul DualSense classico. Lo schermo, come accennato poco prima, è un LCD da 8 pollici con supporto alla risoluzione massima di 1080p a 60Hz, il che significa che potremo giocare a non più di 60 fotogrammi al secondo (a patto che il gioco li supporti). Il pannello è sensibile al tocco e ciò implica che potremo sfruttare i controlli touch per navigare tra i menu o per altre funzionalità ad oggi sconosciute.

Per quel che concerne l'audio, vi sarà il pieno supporto agli auricolari bluetooth (inclusi quelli ufficiali di prossima uscita) e una porta jack da 3,5mm che consentirà di collegare qualsiasi paio di cuffie. Sul PlayStation Blog si fa riferimento anche ad alcuni test che, con una connessione stabile ad una rete wi-fi a 5GHz (la PS5 che trasmetteva il gioco era connessa al modem via ethernet) ha permesso di giocare con performance di tutto rispetto.

Il prezzo del dispositivo sarà di 219,99 euro in territorio italiano e la data d'uscita ufficiale è ancora sconosciuta, sebbene Sony abbia assicurato che raggiungerà gli scaffali entro la fine dell'anno.